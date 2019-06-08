中市府：正值議會會期 不派員出席海峽論壇 13:442019/06/08 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市新聞局長吳皇昇表示，市府不會派員出席「海峽論壇」。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「海峽論壇」將在15日召開，外傳目前地方政府已知有台北、台中、高雄副市長將出席；台中市新聞局長吳皇昇表示，論壇正值議會會期，市府將以市政為主，不會派員出席。 (中時 ) #出席 #論壇 #市府 #海峽 #議會 也許您會感興趣 推薦閱讀 嗆民進黨無理質詢 韓國瑜16字反擊 07:152019/06/04 政治 石虎自治條例闖議會失敗 再度退回縣府 13:522019/06/04 生活 北市議會明再審重陽敬老金自治條例 柯仍不願普發 13:342019/06/04 政治 文元國小哈士奇Moli 授學籍畢業後繼續留校服務 07:102019/06/06 生活 海峽兩岸高校短片大賽暨青春影人訓練營暑期徵件12日截止 04:092019/06/06 焦點新聞 阿里山遠眺台灣海峽「無敵艦隊」 08:222019/06/06 日常 2019海峽論壇金點子大賽 6／14在廈門決賽 11:572019/06/06 新創意 不捨高雄路平被酸 韓粉：6／8日為正義而戰 15:132019/06/06 政治 海峽兩岸少兒美術大展 獲獎 04:092019/06/07 焦點新聞 湊熱鬧？傳德擬派軍艦通過台海 官方回應了 09:582019/06/07 國際 兩岸熱門新聞 戰車貴族 美將售我108輛M1A2 - 兩岸要聞 - 中國時報 美女主播再辯貿易戰 劉欣、崔西相約2度「對談」 - 兩岸 - 旺報 美堵華為 恐引發網路鐵幕 - 日報 習近平稱川普為「我的朋友」 - 兩岸 - 中時 台青闖滬有多苦 高房租吃掉半薪 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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