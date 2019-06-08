巨人在東京巨蛋主場迎戰羅德，先發第7棒鎮守右外野，對決23歲的羅德先發投手土肥星也，陽岱鋼首打席第1顆球就出棒，擊成右外野方向陽春炮，為本季第4轟，幫助巨人先馳得點。

陽岱鋼近期多從板凳出發，昨日和今日都在先發名單上，不負教練期待，陽岱鋼在第2局首打席上場，面對第1顆球就積極攻擊，敲出本季第4轟，而土肥星也正是陽岱鋼2017年轉戰巨人的首轟苦主，前2局結束巨人以1比0領先。

(中時電子報)