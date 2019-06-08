日職》連2場先發 陽岱鋼首打席炸裂 13:472019/06/08 中時電子報 鄧心瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陽岱鋼首打席就炸裂。（巨人官方推特） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【プロ野球2019 #巨人 対 #ロッテ】2回裏 #陽岱鋼 選手がライト方向への第4号ソロホームラン‼️本日の #東京D🏟先手をとったのは #ジャイアンツ です‼️✨まもなくごご3時から日テレ地上波で生中継！⚾️※関東ローカル解説：#高橋由伸🎙ゲスト解説：#黒木知宏お楽しみに‼️#giants #marines pic.twitter.com/JhWnvd2bZb— 日テレ Fun!BASEBALL!! (@ntv_baseball) June 8, 2019 巨人在東京巨蛋主場迎戰羅德，先發第7棒鎮守右外野，對決23歲的羅德先發投手土肥星也，陽岱鋼首打席第1顆球就出棒，擊成右外野方向陽春炮，為本季第4轟，幫助巨人先馳得點。 陽岱鋼近期多從板凳出發，昨日和今日都在先發名單上，不負教練期待，陽岱鋼在第2局首打席上場，面對第1顆球就積極攻擊，敲出本季第4轟，而土肥星也正是陽岱鋼2017年轉戰巨人的首轟苦主，前2局結束巨人以1比0領先。 (中時電子報) #巨人 #陽岱鋼 #全壘打 也許您會感興趣 推薦閱讀 巨人高中統測衛生護理類成績亮眼 2學生並列全國榜首 19:292019/06/04 生活 統測佳績 巨人高中2生榜首 04:102019/06/05 地方新聞 《基金》施羅德2023到期亞洲新興債券基金，准募 07:442019/06/06 財經 體育熱門新聞 NBA》史努比勸KD：不要變成詹姆斯 - 體育 NBA》不放棄！柯瑞：我們還沒結束 - 體育 NBA》3連霸夢碎？暴龍逆襲勇士聽牌 - 體育 NBA特稿》暴龍場場出奇兵 這次換伊巴卡 - 體育 NBA》火箭跟綠軍密談交易 卡培拉將走？ - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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