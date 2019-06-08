勞動部職業安全衛生署的李姓科長，在勞動部於2017年發包職業健康及衛生促進相關計畫的招標公告前，向輔仁大學的林姓承辦人員邀標，竟然將投標截止日期事先洩漏給林男，廉政署據報調查，依洩漏國防以外祕密罪將李姓科長移送台北地檢署，檢方偵查後，因李男自白且表達悔意，於是以支付國庫2萬元的條件，將李男緩起訴1年。

勞動部職業安全衛生署在2017年5月間辦理「職業健康高風險產業調查分析與職業衛生促進計書」採購案，預算金額550萬元，採限制性招標，李為職安署北區職業安全衛生中心科長，知悉這個採購案經職安署長核准，依法在公告前應該招標文件保密。

不過，李姓科長卻在招標公告前，就打電話給輔仁大學的林姓承辦人邀標告知採購案，並洩漏投標截止日期，還要求林姓承辦人記得在截止日前投標。7月開標時，輔仁大學以514萬元得標。

廉政署據報進行調查，發現林姓科長涉嫌洩漏招標內容，於是依洩漏國防以外祕密罪將林移送北檢。檢方偵查中，林姓科長坦承犯罪，而且向檢察官表達悔意，檢方認為林男沒有前科，犯後態度良好，因此以支付國庫2萬元為條件，給予林男緩起訴2年處分。

(中時 )