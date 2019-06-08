1993年11月18日下午，9歲女童安吉（Angie Housman）走下校車開始走回位於密蘇里州聖查爾斯市（St. Charles County）郊家中，這是她最後被看到活著的身影。9天後她被發現遭人性侵綁在野生動物區一棵樹上，而她在被發現數小時前才斷氣。

相隔26年，鑑識人員今年2月運用新技術在女童內褲找到以前未發現的DNA樣本，終於確認61歲前海軍孌童癖慣犯考克斯（Earl W. Cox）是兇手，檢察官起訴他一級謀殺、一級綁架和強姦等罪名。

當年安吉失蹤9天後，一名獵人在距離其住所32公里以西的野生動物區發現其遺體。警員指她遭到性侵、戴着手銬及挨餓，除了鼻子外整個頭部遭膠帶封住，被性侵時曾強烈掙扎。當地檢察官表示：「她脫水、營養不良及被遺棄在森林中等死。」

今年2月，鑑證團隊運用新技術在安吉的內褲檢測出DNA，與全國犯罪資料庫比對後，發現與考克斯（Earl Webster Cox）的DNA吻合。考克斯曾是空軍軍人，派駐德國時因性侵4名受他照顧的女童，而於1982年被革除。他此後有多次孌童案底，在2003年因要求臥底探員當性奴被捕，並揭發他領導一個國際兒童色情網集團，他最終入獄10年。

考克斯原定2011年刑滿出獄，但州政府認為他是危險性罪犯，相信他會再犯案，所以一直羈押他。當局人員已就安吉一案與考克斯談話，但沒透露對方是否承認，亦暫未確認檢方會否尋求死刑。

檢察官表示，案發當時考克斯住在聖路易斯地區，而且他的親戚住在離安吉家和學校只有幾條街的地方。案發4年後，考克斯的名字出現在聯邦調查局編制的該地區已知性犯罪者名單上，但當局從未將他列為嫌疑犯。

(中時電子報)