今日486在臉書說「雖然我公司自從表態後營業額確實下滑，但我依然無所畏懼，不過就少賺一些而以，泥X的！」(486臉書)

知名購物專家486先生五月和總統蔡英文在公司見面拍影片，他力挺蔡英文，並提到假新聞問題，毛遂自薦要當NCC主委處理媒體。之後又在粉絲頁放出一張地瓜粉的照片，上面括號(韓極混)，暗酸高雄市長韓國瑜。今日486在臉書說「雖然我公司自從表態後營業額確實下滑，但我依然無所畏懼，不過就少賺一些而以，泥X的！」

以團購跟行銷出名的486先生，臉書粉絲頁有80萬左右的粉絲，他在4月17日發總統蔡英文照片力挺說「我支持 你呢」。五月486先生貼出總統蔡英文參觀公司的影片，影片中他向小英抱怨酒駕和假新聞的問題，開玩笑自薦要當NCC主委。

隨後，486先生也在粉絲頁放出一張地瓜粉的照片，上面括號(韓極混)，暗酸高雄市長韓國瑜，並說以後公司員工餐，唯一指定品牌。

可能是因政治表態業績下滑，486先生今在臉書發文說「台灣企業家有兩種，一種是為了賺錢不敢得罪中國共產黨，裝聾作啞，想低頭發財，只要有錢賺有奶便是娘，為了自己的企業不顧國家安危。這種人非常多。

另一種則是為了國家為了子孫的幸福，寧願少賺不賺也要盡全力讓國人知道中國共產黨的可怕。這一種，孤單很多，人數很少，我是其中一位。雖然我公司自從表態後營業額確實下滑，但我依然無所畏懼，不過就少賺一些而以，泥X的！」

(中時電子報)