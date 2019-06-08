乙未客家戰役文化季龍潭歸鄉文化節系列活動水上高樁。（呂筱蟬攝）

每年於龍潭大池舉行的龍舟賽超過百年歷史，8日熱鬧舉辦開幕，桃園市政府今年提高獎金至159萬元，共149隊同場競技爭奪龍王寶座。今年表現優異隊伍，將前往美國加州參加長堤市舉行的龍舟賽，現場選手們無不賣力划槳，期待脫穎而出出國，為桃園市爭取更高榮耀。

今年的「乙未客家戰役文化季-龍潭歸鄉文化節」，除有百年傳統龍舟賽外，夜間於南天宮有以「光映桃園」為主題的燈光秀、3D光雕秀，還有無人機表演排出TAOYUAN NO.1字樣，吸引眾多遊客目光。系列活動還有在地文化景點巡禮，串聯龍潭觀光景點、客家美食小吃等。

桃園市長鄭文燦指出，積極推動龍潭大池改造計畫，進一步提升水質及環境設施，包括河岸改造、興建遊客中心、環湖道路、水上劇場等。吊橋重建將於今年底完工，打造無障礙道路環境。水質淨化透過工程期盼提高龍潭大池換水量，減少優養化問題，恢復乾淨水質，未來也規畫引進天鵝船等水上遊憩設施，吸引更多遊客造訪。

(中時 )