北區水資源局成立至今65年，專責新竹以北地區水資源開發、維護管理與經營事項，半世紀以來保管的公文檔案超過50萬件，近期更將照片、設計圖檔等非公文檔案納入檔案室保管，這些珍貴文史資料，未來將提供民眾申請應用，讓更多人見證石門水庫數十年來的風華與蛻變。

北水局副局長張庭華表示，北水局前身從1954年「石門水庫建設委員會」成立開始，從石門水庫建設從無到有，到現在肩負北台灣供水等重責大任，歷經時代轉變機關改組，迄今保管的公文檔案包含照片、設計圖等逾50多萬件。

這些具有文化價值的珍貴史料納入檔案室保管範圍，並透過清查、整理、修復、建檔及E化掃描，未來將更便利民眾申請檔案應用，可作為文化研究、傳承等用途，民眾可藉由這些歷史文檔，更了解水利演變史。

申請資訊可至北區水資源局官網查詢，另外，今年預計還會辦理4場宣導活動，有興趣民眾可關注臉書「好漾北水」粉絲團。

(中時 )