桃園市新屋國小成立女子壘球隊，連年在各大賽事中勇奪好成績，其中六年級投手陳佳宜，今年更從眾多好手中脫穎而出，獲選成為國手，將參加7月於台南舉辦的2019 U-12壘球世界盃賽事，這也是該校培育出的首位國手將為台灣爭光，全校師生同感驕傲。

新屋國小校長邱正剛說，早年有一群對體育活動非常熱衷的老師，於是成立男子棒球隊及女子壘球隊，屬於社團性質，都在放學後練習，而女子壘球隊由曾是壘球國手的蕭淑妃指導，近幾年來打出好成績，曾拿下全國壘球賽第5名，也在今年的國手選拔賽勇奪第3名佳績。

在今年比賽被相中而成為國手的陳佳宜，擁有身材高大的優勢，身為投手球速快，時常讓打擊者揮空棒，身為女子壘球隊的隊長，除球技優異外，在校學業也幾乎都是第1名。邱正剛說，鼓勵學生均衡發展、多元學習，陳佳宜就是最好的例子，在課業之餘也能找到自己的興趣，朝著自己的夢想和目標前進。

(中時 )