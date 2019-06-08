台中林姓大學生日前打工下班後，騎機車返家行經沙鹿區中山路，與吳姓女子駕駛的轎車發生碰撞，林男被撞飛落地頭部重創，送醫後不治身亡。警方表示，雙方均無酒駕，初步研判吳女轉彎未禮讓直行車，確切肇事原因待進一步釐清，全案訊後將吳女依過失致死罪嫌送辦。

清水交通小隊指出，6日傍晚5時許，31歲吳姓女子駕駛自小客車，下班後南行中山路要左轉星河路，20歲林姓男大學生於對向騎機車直行，雙方於有交通號誌路口發生碰撞，林男重傷送醫不治，吳女無恙，雙方均無酒駕情事。

林男的家屬在臉書社團《龍井讚出來》貼文表示，死者是家中獨子，大學生半工半讀，於打工下班途中被撞致死，希望尋找事故現場行車記錄器。

警方表示，雙方碰撞後，轎車右前門與葉子板嚴重凹陷，而機車零件四散，幾乎半毀，撞擊力道相當猛烈，林姓騎士雖戴全罩式安全帽，送醫搶救後仍宣告不治。雙方酒測值為零，初步研判吳女轉彎未禮讓直行車為肇因，確切肇事原因待進一步釐清。

(中時 )