民進黨面臨「英德內戰」，總統蔡英文與前行政院長賴清德為爭取2020總統體名權，雙方互不相讓、刀刀見骨。蔡積極拉攏青年選民，主打年輕人支持度高，更以「辣台妹」、「辣台派」自居，強調自己勇嗆對岸的形象。卻有英粉直言，並非嗆越大聲就越愛台灣，沒事整天拿大陸來嗆除了爽是沒意義的；更批執政黨，治理台灣有罵大陸這麼認真就好了。

網友在PTT論壇發文《一時嗆人一時爽，一直嗆人一直爽》，表示自己雖然不喜歡大陸，「但是我不會有事沒事、有選舉沒選舉，拿他來嗆」；更痛批，越大聲就越愛台灣，沒嗆或是不夠嗆就是賣台，或扣上對岸同路人帽子這種操作手法。

該網友更直言，自己不是不支持民進黨，自己許多地方都很支持民進黨，只是整天花力氣罵鄰居，對他們這些綠營支持者而言，除了很爽還是很爽。此外，也怒嗆並感嘆蔡英文政府，要是治理台灣有罵大陸這麼認真就好了！

網友則紛紛回應：「菜包以為嗆阿共有票，可惜沒票，因為民調還是低，可見嗆阿共不是重點，重點是兩岸溝通要順暢，不支持九二共識下場就是這樣！哈哈」、「你繼續嘴吧，明年就知道，九二共識是兩岸定海神針，沒這個你想順暢交流，去平行宇宙找」、「正因明年要選舉今年才嗆得特別多」。

(中時電子報)