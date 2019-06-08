何超盈身上掛滿黃金。（圖／翻攝自Ming奚夢瑤微博）

何超盈的嫁妝數量驚人。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

陳學冬發文。（圖／翻攝自陳學冬微博）

澳門賭王何鴻燊四房長女何超盈昨(7日)帶球出嫁，新郎是哈佛高材生、富二代辛奇隆，昨兩人循古禮舉行了一場超盛大的迎娶儀式，疼女兒的四房太太梁安琪準備了超過6億港幣（約23億台幣）的嫁妝，滿滿的黃金手掛在何超盈脖子上十分吸睛，而何超盈的弟弟何猷君日前才求婚成功，未婚妻奚夢瑤昨也現身，似乎刻意用圍巾遮住小腹，更讓外界好奇雙喜臨門傳聞。

被外界封為最做自己的賭王女兒何超盈，過去曾和同性密友傳緋聞，也曾在念書時和高富帥男友交往，今年3月何超盈公開自己懷孕3個月，將與男友辛奇隆結婚，昨兩家人舉行迎娶儀式，據知男方家庭也十分富有，昨在儀式上可見兩家的雄厚財力，何超盈還收了娘家所贈的上億豪宅，寓意是長長久久有個安樂窩。

男星陳學冬昨發文，自嘲原本穿了短褲、藍色T恤來觀禮的他，到了現場才受到驚嚇，趕快跟何猷君借了套西裝穿，原諒他第一次參加這種大場面，而賭王準兒媳奚夢瑤昨也跟何猷君雙雙現身，回頭在微博寫下：「何超盈愛你...一直幸福下去」，網友回：「我什麼都看不到，只看到了她身上滿滿的黃金」、「坐等你和何猷君」、「小明你和何猷君也快了吧」。

(中時電子報)