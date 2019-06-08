台灣喝咖啡風氣盛，也有不少人嗜飲美酒，但你可知道這兩種飲品也會對眼睛健康造成影響？有研究顯示，高眼壓和青光眼病患每天喝3杯以上的咖啡，青光眼病變機率大增。另一方面，眼科醫師也提醒，飲酒過量會嚴重危害眼睛，導致白內障、黃斑變性等病變。要保護靈魂之窗，少抽菸，喝美酒、咖啡才是正途。

澎湃新聞網報導，復旦大學附屬華東醫院眼科醫師朱靜吟指出，飲酒過量會對長期結膜血管擴張，易引發遷延不愈的慢性結膜炎。另外，白內障、黃斑變性、菸草酒精中毒性視神經病變等眼部疾病的發病率大大增加。

如果要喝酒，控制量很重要。美國膳食指南建議，女性每天飲酒不要超過1杯，男性每天飲酒不要超過2杯。多少算1杯呢？如果是啤酒，1杯是355毫升。如果是紅酒，1杯是148毫升。如果是蒸餾酒，1杯是44毫升。

至於咖啡和眼部健康的關係，《調查眼科及視覺科學期刊》有文章指出，每天喝3杯以上的咖啡，眼部患病幾率大大增加，特別是青光眼。

朱靜吟表示，咖啡對青光眼究竟有沒有影響？目前尚缺少大樣本的資料，醫界也沒有定論。有研究指出，正常人喝咖啡不會升高眼壓，而高眼壓和青光眼病人喝咖啡後眼壓會有所升高，但其機理和是否有臨床意義尚無定論。眼科醫師建議有青光眼的患者應忌菸，忌酒，不宜過量攝入咖啡因。

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(中時電子報)