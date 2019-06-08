民進黨總統初選電視政見會登場，前行政院長賴清德首先進行申論。他強調，台灣已經是個民主國家，不是世襲帝制，交棒接棒都應讓人民決定，自然而然就沒有政變、偷襲的問題，更何況這些指控都非事實。

賴清德表示，參選下一任總統完全是為了台灣下一階段的未來，在民進黨最困難、台灣局勢最險峻的時候，不敢坐視民進黨失去政權、台灣失去主權，「基於對土地的使命，我決定勇敢承擔，希望爭取國人支持，扛起台灣下個階段的責任。」

賴清德說，台灣有句俗語：「蕃薯呣驚落土爛，只求枝葉代代湠」這就是他現在心情的寫照。他參選不是為了個人，是超越派系；他參選也不是否定過去的執政，執政的功過共同承擔。

賴清德表示，去年九合一選舉和今年316補選看得出來，人民檢視政府施政已經不是用8年時間，我們必須要誠實面對選票，也同時要發揮接力賽智慧，如果2020年不保，那我們執政價值將前功盡棄。

(中時 )