英超「藍軍」王牌阿札（Eden Hazard）確定以8850萬英鎊轉會費加入西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，兩支俱樂部都已正式官宣。阿札與皇馬簽約至2024年，整筆交易的轉會費加上附加紅利，皇馬總共可能要花1.3億英鎊，折合新台幣近53億。

28歲的阿札去年幫助比利時拿下隊史最佳的世足季軍，他效力切爾西7年，在各項賽事出賽352場，貢獻110球、81助攻，幫助藍軍贏得6座冠軍，包括在上月底剛結束的歐霸聯賽送出1傳2射，讓切爾西4比1完勝兵工廠奪冠。

經過一個四大皆空的失望賽季，皇馬回鍋教頭席丹（Zinedine Zidane）把延攬阿札視為新球季補強的首要工作。而阿札與切爾西的合約只剩1年，為了避免明年夏天讓他免費離隊，藍軍也只能選擇放手。剩1年合約還能拿到8850萬英鎊的轉會費，價碼已經不差，何況按約還有後續分紅。

事實上，皇馬想要阿札，他也想去，早已不是新聞，《ESPN》更披露阿札與席丹數月來都保持聯繫，阿札與家人也在馬德里尋找住處與學校，只差兩隊最後如何敲定價碼共識，完成轉會程序而已。

阿札是皇馬布局新球季的第3樁主要補強，他們之前先以5000萬歐元從葡萄牙波圖挖來巴西後衛米利陶（Eder Militao），再用6000萬歐元簽下德甲法蘭克福的塞爾維亞前鋒約維奇（Luka Jovic）。

(中時電子報)