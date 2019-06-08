高雄市長韓國瑜今下午2時將在花蓮舉行「決戰2020-贏回台灣」造勢活動，今上午天氣陰涼，現場已聚集上千民眾舉旗炒熱氣氛，其中有一個網友的父親，特地帶著亡妻的照片，一起來到花蓮為韓國瑜加油！背後原因另人感動。

網友在臉書《李四川後援會》粉絲專頁發表一個感人的故事，一位網友的父親是軍校退伍軍官，該網友如此寫著，「這位身穿空軍官校79期最新版運動服、頭戴439聯隊紀念帽的老先生-在我媽媽生病的這兩年來，除了到醫院，就從沒有出過遠門。6/1日聽到電視直播韓國瑜說：『願意為中華民國承擔更大的責任』，我轉過頭去看他，發現他低下頭在流眼淚！我以為他沒有在看電視，又在想媽媽了」！

該網友更表示，「媽媽離開我們已3個月了，我每天都看到爸爸在偷偷的哭泣！他突然抬起頭說：『幫我訂火車票，我要去花蓮挺韓』。好多年沒有看到您這樣堅毅不屈的眼神！看著手機背景媽媽的照片，輕輕的對著照片説『「我帶妳去花蓮挺韓哦！』是怎麼樣的感動，讓一個還沒有走出傷痛的您，變得這樣的主動！是怎麼樣的悸動，讓一個73歲的您，變得如此衝動！我想.....這應該就是中華民國重新站起來的時候了！記得說你是來自台灣最遠的地方！屏東縣牡丹鄉旭海村！韓流已經到達這裡了」！

(中時電子報)