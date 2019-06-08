水手右外野手山塔納(Domingo Santana)超稱職，只要在他的防守範圍內，一定會用盡全力接好每一顆球，就算要和球迷搶球也在所不惜。山塔納8日比賽中，為了接一顆界外飛球衝向觀眾席，最後不但成功接到球，還把觀眾的手套一起搶走了。

水手對戰天使的比賽中，5局下半輪到天使捕手魯克洛伊(Jonathan Lucroy)打擊，結果打成飛向右側邊線的觀眾席的飛球，右外野手山塔納快步趨前想接殺，而帶著手套的男球迷也想接球，所以形成山塔納同時將球以及球迷的手套一起接殺的搞笑畫面，而山塔納一心想把球保護好不願鬆開手套，最後甚至把球迷的手套搶走了。

山塔納向裁判展示他真的有將球穩穩接進手套，最後在裁判舉出接殺手勢後，山塔納確定完成任務，才轉頭將球拋給剛剛同樣美技接殺的球迷。而山塔納除了有守備不馬虎之外，本場比賽還出現雙響炮，幫助球隊以6比2戰勝天使。

(中時電子報)