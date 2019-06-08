高雄市長韓國瑜今下午2時在花蓮舉行「決戰2020-贏回台灣」造勢活動，今上午天氣陰涼，現場民眾舉旗炒熱氣氛，沿著會場外的150攤國瑜夜市也加緊佈置會場，目前現場紅潮湧現，人聲沸騰，民眾舉起國旗，遠道而來挺韓國瑜，韓家軍自發報到，喊到燒聲也不停歇，《大政治大爆卦─無色覺醒》也來到花蓮造勢現場，帶您一起感受現場氣氛。

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(中時電子報)