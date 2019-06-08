民進黨今舉行總統初選政見發表會，蔡英文總統在申論時強調，她執政三年有成，已經開始收成，痛苦會過去，美麗會留下，成績會留下來。要相信自己的成績，不要忘自菲薄，「一個執政黨要是自我否定，不知道要如何面對2020的大選」。

蔡英文一開頭就說，剛剛他們仔細聆聽了賴前院長的擘畫和藍圖。 「我也有我的國政藍圖，我不但有藍圖，我的房子已經蓋一半了」。

她說，今天就要利用這個機會跟各位報告，在過去三年，她為台灣，為民進黨的執政做了什麼。

蔡英文說，在過去三年，實踐了民進黨的價值。2008年她擔任民進黨主席，當時開始思考要有哪些價值，除了清廉、勤政、愛故鄉土以外，還有非核家園，並主張轉型正義、多元經濟，國防自主等，在2010年成立的智庫，開始形塑相關政策，來實踐民進黨的價值。

她說，從2012年的10年政綱，2016年政策的提出，都是為了體現 民進黨堅持的價值，過去三年也是這樣的一個過程，「我沒有背離民進黨的價值路線，我是一一落實」。

總統說，實踐價值，進行改革，一定在過程中會有困難的時候，也有爭吵的時候。在鋪天蓋地的壓力之下，反對黨的反對，受到改革反對者的陳抗，「我勇敢面對，我也承受代價，我能夠勇敢前進」。

她強調，在18％年金改革的部分，取消的部分沒有收歸政府，放回基金，讓基金永續，讓退休的人不用擔心領不到退休金。

她說，在能源轉型跟非核家園，一開始就修了能源法跟電業法，讓再生能源有空間，最近第一個離案風電主要投資者已經開始一千六百億投資，後續還有很多國際知名廠商廠商投入台灣離案風電產業。

這個產業會帶動台灣本土離岸風電產業發展，台灣未來是亞洲最重要的風電發展的基地。

她強調，轉型正義，歷經了波折，但是在白色恐怖時代，在美麗島事件，民主前輩受的冤屈，也會一一解除罪名，這是轉型正義最重要的工程之一。「以前沒人做的，或者做不到的改革，我們都勇敢承擔，在內外壓力之下，我也堅持台灣的主權」。

她說，在台灣主權上，她從沒有都妥協，也沒有讓步過。改革會受傷，會付出代價，但這難道不是民進黨長期為台灣所擘畫的理想嗎？「我沒有辜負台灣人民的期待」。

她說，接下來她幫台灣打下的基礎，稅改，這是在2016年執政後馬上進行的工程，經過前院長林全的仔細擘畫，賴前院長提交立法院，到2018年開始實施，2019年報稅的時候人民有很深的感受，這對於年輕世代或社會普遍大眾，都帶來很大的這個減稅效果，有助於可支配所得的增加、分配正義。

她強調，目前也啟動國防自理的工程，經過兩三年努力，前建國造已經開始，廠房已經動工，這是歷任總統都想做但是做不到的事情，還有海軍，海巡，有兩百艘高效能、現代化艦艇建置，都是要國艦國造，讓國內的產業有一個好的商源，國建國造今年九月圓形機就能出廠。

她說，產業升級方面，經過5＋2的產業，已經看到初步成效，機械和物連網產業已經是第三個、第四個破兆元的產業，全台灣每個區都設好高附加價值，有競爭力的產業，有助於區域平衡的強化。

她說，過去這段時間擺脫了經濟過度依賴中國的困境，「我們把雞蛋放在不同的籃子，全世界的人都是我們的客戶、都是我們的夥伴，不只是製造業，更是在農業、觀光產業」。

她表示，台灣的經濟體質經過兩三年現在更強健，吸引投資的本質也更強大，在美中貿易上，外商加碼投資台灣。大量投資湧入台灣，而且轉單效應已經浮現，整個台灣都受惠。

她說，照顧問題，在社會安全網建構上有很多措施，包括長照2.0、托育公共話、準公共化，還有社會住宅，還把掃毒列為行政院工作之一，兒少四法等也一一的上路。

國家安全上面，她說，李登輝總統時代她在國安會工作的時候，當時她已經主張要在複雜環境下，要建構國家安全網，把所有新發生的、既有的狀況都總整理、系統化處理，法律不足就修法，最重要的是所有的執法單位要精進執法能力。

外交上，她說，「麻煩製造者已經不是台灣了」。國際上認知的是，國際上都認為，台灣是好夥伴、區域和平貢獻者，世界良善力量。

她說，下階段會以FTA，加入CPTPP為目標，把台灣建構成全球產業布局根據地，外商投資、台商投資，會帶來很多優質的就業機會，讓下個世代有優質就業機會。在這樣建構之下，執政成績雖然去年受挫，但找到盲點，調整步伐後，執政團隊更有默契、目標，會不斷展現成績。

(中時 )