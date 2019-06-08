舊樟湖國小校區因周邊河川向源侵蝕，北側屢崩塌而遷校。（周麗蘭攝）

古坑鄉舊樟湖國小北側校園在九二一地震、八八風災崩塌，專家建議遷校以策安全，舊校舍閒置多年，2017年社區居民申請使用，近年成為社區長青食堂、藍染工坊的集會處，獲教育部肯定為閒置校舍活化特優案例。

位於雲149線21.5公里處的舊樟湖國小，九二一地震時操場出現裂縫，10年變寬2公分，八八水災時北側又崩塌一次，因地質有再崩塌疑慮而遷校。

縣府後來委託專家鑑定，屢次崩塌是因周邊河川向源侵蝕，大雨時把泥土往下帶，在大門口附近形成沖刷坡，和平共存之道是施作側溝。

樟湖國小2010年獲得張榮發基金會挹注重建，2013年遷到另一個部落「十字關」，轉型為樟湖生態國中小學，107學年度將再轉型為公辦民營學校。

舊樟湖國小校區閒置後，社區一直希望能進駐使用，礙於地質問題而延宕，縣府2017年准予低限度使用，但雨量達300公厘時須撤退，目前活化為樟湖村長青食堂及社區藍染工坊。

樟湖國中小校長陳清圳表示，村民周一到周五在舊校區吃午餐，吃飽唱卡拉ＯＫ；藍染工坊是向勞動部申請多元就業開發的方案，每天早上八點到下午四點都有人在做。

陳清圳說，樟湖山區有許多染料植物「大菁」，村民的作品簡單樸實無華，頗獲觀光客喜愛。

(中時 )