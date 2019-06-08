安錫動畫影展6月10日至6月15日在法國安錫開幕，影展期間舉辦的MIFA市場展，則於11日至14日進行。為推動台灣動畫產業，文化部影視及流行音樂產業局今年第五度邀集台灣動畫廠商組團參展，共計包括連想有限公司、木下曰本工作室、零壹影像有限公司、貮號資訊工作室、小不點動畫有限公司、數位領域電影文化股份有限公司、綠野仙蹤電影特效有限公司、夢想製造多媒體整合有限公司、本覺創意有限公司、夢田影像股份有限公司、兔子創意股份有限公司等11家廠商。

文化部影視及流行音樂產業局於市場展設立臺灣館，協助上述動畫業者在影展期間推動業務，參展動畫作品有12部，包括短片、長片和電視影集，其中長片7部共：《CEMACEMAS》、《毒蘋》、《孫行者傳：群力降妖記》、《小猫巴克里》、《動畫人生》、《貓劍客》、《阿卡的冒險：光子秘密》；電視影集類3部：《滷沙沙小鎮》、《毛巾寶貝》、《小兒子》，短片系列2部：《金魚》、《MuseNiTo學齡前音樂教育動畫短片系列》。

MIFA市場展四天期間，臺灣館將為11家台灣動畫廠商安排媒合和Happy Hour交流等推廣活動，全力促成業者尋求國外資金、版權銷售及技術合製機會。今年的安錫動畫影展共有1萬1700人領証參展，並有來自美、英、法等88國的3092部動畫片報名參賽，大會將從中選出220部入圍作品，角逐31項獎項。

(中時 )