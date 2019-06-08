雄市長韓國瑜繼６月１日在凱達格蘭大道前的「庶民總統 贏回台灣」的造勢大會，湧入40萬人到場力挺後，今日(8)移師花蓮，活動還沒開場，東大門市場已湧入數萬韓粉。各地韓粉不畏辛勞，就為飛越後山做心目中「庶民總統」的堅強後盾，空拍圖出來，現場已擠爆，一片旗海飄揚！

(中時電子報)