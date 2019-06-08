誰說韓粉越不過中央山脈？謝龍介進場花45分鐘

高雄市長韓國瑜今日下午在花蓮造勢，日前韓粉社團流傳，有女性資深媒體人態度輕蔑的酸韓粉越不過中央山脈，讓韓粉十分氣憤。但如今造勢現場萬張紅椅坐滿，人潮蔓延到馬路。台南市議員謝龍介剛剛受訪時一臉狼狽說，他從分局走到受訪舞台上，走了45分鐘。被主持人笑說「跟大進場一樣」，謝龍介說「差不多啦!」

日前韓粉社團流傳，有女性資深媒體人態度輕蔑的酸韓粉越不過中央山脈，讓韓粉十分氣憤。韓粉們騎機車、開車、騎自行車、搭飛機、搭火車、客運，用各種方式參加今日下午位於花蓮的造勢。

下午兩點不到，現場準備的萬張紅椅早已坐滿，人潮蔓延到馬路上。台南市議員謝龍介剛剛接受「大政治大爆卦」採訪時一臉狼狽說，他從分局走到受訪舞台上，走了45分鐘。被主持人笑說「跟大進場一樣」，謝龍介說「差不多啦!」

上周六缺席凱道震撼的謝龍介說，今日天氣真熱，但是民眾的熱情比日頭還炙熱。他一路走來感受到群眾的魔力，民眾深信韓國瑜能改變中華民國，今日韓粉站出來不是為了韓國瑜個人，是為了下一代，為了他們的孩子，他們的孫子。

(中時電子報)