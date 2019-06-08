民進黨總統初選電視政見會進入提問階段，《自由時報》總編輯鄒景雯提問：「如果初選失敗，您還會繼續團結勝選或君子之爭嗎？如何具體實踐？如何帶領支持者接受初選結果？結合最大力量兌現您對台灣做過的承諾？」

賴清德表示，如果蔡總統贏了就是蔡總統2.0，我贏了是給台灣社會新的希望。我如果輸給了蔡總統，一定接受初選結果，支持蔡總統。

賴清德反問，初選照蔡總統的意思，時間已經延了三次，初選辦法也已經更改，如果初選結果出來，我贏得勝選，總統是不是要支持？

賴清德強調，不管是基層或是民意調查，其實我是民進黨內最具勝算，能打敗國民黨主要候選人的人，如果讓我領軍作戰，我也最能讓立法委員席次可以維持一個標準，不至於受到衝擊。因此我希望國人能夠支持我。

蔡英文則表示，這是第一次我們一個現任的總統在初選中受到挑戰，我們必須要思考我們如何團結。

她強調，在初選之後，不論誰得到提名權。重點不在是誰代表民進黨選總統，而是能夠體現民進黨執政價值，能不能為台灣帶來根本性的改變，能持續帶領台灣進行脫胎換骨的工程，只有這樣，讓我們把民進黨集結在一起，讓社會上更多人加入我們的執政行列，才可以贏得2020年的大選。

(中時 )