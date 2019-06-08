高雄市長韓國瑜繼６月１日「庶民總統 贏回台灣」，湧入40萬人到場力挺，現場與韓粉相約花蓮見！今日(8)移師花蓮，東大門「國瑜夜市」即將開張，預估湧入10萬人。各地韓粉不畏辛勞，就為飛越後山做心目中「庶民總統」的堅強後盾，一起讓藍營重返執政、贏回中華國。目前現場已擠爆，一片旗海。

曾在凱道亮相的大國旗在下午兩點左右登場，主辦單位公布現場人數已破3萬人，突破花蓮歷年造勢人數紀錄，且估計人數還會持續上升，預計5點韓國瑜進場後人數會達到最高峰。

(中時 )