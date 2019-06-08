拜仁慕尼黑球星穆勒試吃4種口味的粽子。（嵌入自德國足球台灣應援會臉書）

端午節吃粽子是中國的千年傳統，種類繁多，甜鹹各有所好，而對西方人來說，到底什麼口味的粽子最好吃呢？2014年助德國贏得世足冠軍的拜仁慕尼黑球星穆勒（Thomas Müller）就在社群網站上大啖紅棗、豆沙、冬菇海鮮、純肉4種粽子，也宣布他的答案。

「答案非常接近，但我最喜愛的還是…這款！」只見穆勒把叉子比向了豆沙粽，其實他在試吃過程中，從兩顆鹹粽吃到豆沙粽時，驚豔表示「新世界的大門打開了」，已可看出端倪。

至於穆勒心中的第2名，則頒給了最普遍的肉粽，他還立刻分享推薦吃法，「我覺得這兩種可以做很好的結合，先吃肉粽，再來一個豆沙餡做甜點！」

當然，如果連吃兩顆粽子，大家還是要注意熱量。不過歐洲職業賽季已經休兵，穆勒今年也被德國國家隊捨棄，不用參加這兩周的歐洲國家盃資格賽，這段時間稍微放縱一下享用中國傳統美食，感受端午氣氛，應該是不錯的選擇。

(中時電子報)