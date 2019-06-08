老葡萄農賴健雄種葡萄將近半世紀，一直堅持以草生栽培方式管理葡萄園。（謝瓊雲攝）

大村鄉巨峰葡萄今年大豐收，高品質管理的峻茂黑匠葡萄果園，成串葡萄結實纍纍，吸引外地遊客慕名而來採果。（謝瓊雲攝）

彰化大村葡萄今年大豐收，許多管理得宜的果園都未受晚腐病病害，堅持以草生無毒方式栽培管理果農賴昶睿就說，草生葡萄園的土壤排水較佳，今年葡萄賣相品質特別好。（謝瓊雲攝） 老葡萄農賴健雄種葡萄將近半世紀，一直堅持以草生栽培方式管理葡萄園。（謝瓊雲攝） 大村鄉巨峰葡萄今年大豐收，高品質管理的葡萄果園，成串葡萄結實纍纍，吸引外地遊客慕名而來採果。（謝瓊雲攝） 大村鄉巨峰葡萄多數採露天栽培種植，有紫黑葡萄之稱。（謝瓊雲攝）

梅雨季，五月底一波大雨剛過，端午節後又將有另一波鋒面報到，預估將帶來超豐沛水氣；彰化縣大村鄉葡萄去年遭受葡萄晚腐病損失慘重，但今年受農業專家提醒做好防治套袋工作，近日已上市的夏果品質優良且產量大豐收，產季將持續到七月底。

大村巨峰葡萄享有「紫黑寶石」美譽，農會推廣部主任賴錫謀表示，上月底一波大雨過後，有部分葡萄果園出現晚腐病疫情，所幸未擴大；今年葡萄盛產，價格上並未有大幅波動，呼籲農民做好疏果與果園排水，就不用擔心大雨成災。今年夏果因氣候關係，果實又大又香甜，甜度達到18度以上。

賴錫謀說，大村巨峰葡萄露天種植面積約4百多公頃，高品質管理的每分地可收穫1200公斤到1500公斤，一般葡萄約2200到2500公斤，今年夏果大盛產，呼籲果農確實疏果，才能維持品質價格；歡迎消費者到大村來吃葡萄、買葡萄。

立委陳素月表示，上月底收到農民陳情指，部分葡萄果園出現晚腐病，上月30日請農委會主委陳吉仲南下大村勘災，幸好疫情未蔓延，未達災害農損補助標準；她已請農委會研究溫室設備、露天果園遮陽防雨篷架、全套袋、有機質等，評估是否能以每分地補助3成至5成，彌補農民損失。

果農賴昶睿說，今年夏果盛產，且品質、價格都維持穩定，成色好、甜度又高。這幾波大雨之間都出大太陽，考驗農民管理技術，部分葡萄若在轉色時剛好遇上大雨，就可能出現病害，下周即將來的豪大雨預報，就讓人提心吊膽。畢竟連續大雨潮濕，緊接著出大太陽，可能會感染晚腐病影響收成，他多年來堅持草生無毒栽種，果園排水良好，不怕積水，就比較不會感染病菌。

賴昶睿說，自己與父親種植葡萄40多年來，都堅持不使用除草劑，採自產自銷，今年首批收成的夏果品質好、迅速賣光光，目前正在採收的第2批，品質賣相更好，預計產期一直到7月底，今年行情約每箱2.5公斤、售價400元，吸引不少來自香港、新加坡的遊客預約到果園採葡萄，詳情可致電0910-591603預約洽詢。

(中時 )