鳳小岳化身MIB「R探員」。（索尼提供）

《MIB星際戰警：跨國行動》強勢回歸，台灣搶搭著端午連假熱潮，邀請鳳小岳化身神秘的R探員，穿上電影標誌性Paul Smith黑色西裝，帶著MIB小禮，包含Q版MIB粽與剪影特務蛋，驚喜快閃龍舟競賽現場。

一向以男神形象現身的鳳小岳，戴上墨鏡變身為「R探員」後可說是玩心大開，除主動亂入現場民眾的合照外，在看到現場與父母一同前來參與正午立蛋活動的孩子們，更直接坐在地上與所有前來參與活動的大朋友及小朋友們大玩立蛋活動，為MIB探員增加一項「台灣味」十足的特殊技能。端午快閃影片中更可看到，即便是頂著男神封號的鳳小岳，在面對「MIB台灣特派探員」的稱號時，也可說是一點都不馬虎。除穿上本次電影與英國設計師品牌Paul Smith所聯手打造的「A Suit To Travel In」聯名款西裝外，為帶給現場民眾最誠意十足的節慶驚喜。

化身為「R探員」的鳳小岳在後台等待期間更是突發奇想地拿起了桌上的畫筆，為電影所特製的端午立蛋添上可愛的幾筆，送給幸運的粉絲們。身為MIB系列忠實粉絲的鳳小岳，除表示自己對即將到來的外傳電影感到十分期待外，也提到一直以來都很希望可以出演特務相關主題的電影，他說：「 MIB是一部結合科幻、喜劇及動作於一身的絕佳題材，我想能夠接演這樣的作品這對所有演員來說都是一大夢想！」而身為一日MIB特務的他，更在最後有感而發地開玩笑說：「其實特務最需要的應該是熨斗！畢竟我們的西裝隨時都要保持在一個很帥氣的狀態！」電影12日在台上映。鳳小岳化身MIB「R探員」。

(中時 )