備受矚目的【兩岸媽祖緣】文化交流活動，邁入了第七天，也進入到了本次交流活動的最高潮，【津味廟會】與非遺文創展覽活動，適逢端午佳節也在北港朝天宮廣場熱鬧展開，來自天津天后宮的五尊媽祖娘娘也在眾多信眾的群湧膜拜祈福下，將北港朝天宮的媽祖文化精神發揮極致，也為今天的津味廟會的佳節活動增添了許多的多元歡樂的佳節氣氛。

本次除了天津天后宮五尊媽祖娘娘駐駕朝天宮外，天津代表團更是帶來了15個來自天津，不同內容與型態的中華傳統文化傳承創作非遺文化展出項目，北港朝天宮董事長蔡咏鍀一早就陪同天津來的貴賓逐攤觀賞，也親自了解中華傳統工藝文化的深奧與博大精深，為本次交流活動的精緻內容展現創新的面貌。

朝天宮董事長蔡咏鍀率領董監事一行，親自了解中華傳統工藝文化的深奧與博大精深。

廟會的現場除了展現有天津非遺文化捏麵人、蛋雕等多樣引人注目的固定攤位，還有工藝大師們的巧思演出扯鈴與甩繩等，精湛的技藝贏得極大的喝采。廟會的主舞台上，也有天津聲樂老師的演唱與中華傳統的樂器演奏，令在場的民眾大開眼界，也受到大批民眾的歡迎。而由台灣各縣市組成的進香團，也相繼來到北港朝天宮向媽祖膜拜祈福，對於天津天后宮的媽祖娘娘在端午佳節時節巡遊台灣，並賜福與台灣民眾共同結緣，到場進香的民眾都感到格外有福份，也對於本次兩岸媽祖的文化交流活動，給予了正面肯定。

特別值得一提的是，由於本次交流活動適逢端午節時分，交流活動的現場也特別安排包粽子與民同樂的環節，由來自天津的屈原後代民俗傳人與台灣屈原後代共同在朝天宮前包粽，天津的後代屈慧敏表示，天津粽多數以甜粽為主，糯米有米的甜味，內餡以豆沙、紅棗為主，搭配糯米的甜很對味。兩岸屈原後代相互交流包粽技術，天津粽兩片葉子重疊，台灣則是一前一後重疊，包法都一樣，但天津粽以甜粽為主，台灣粽則是鹹粽為主。現場還有一攤天津茶湯，同樣是美食佳餚，也都是端午佳節應景的美食文化。

(中時電子報)