比起母親節，父親節真是黯淡了許多，母親節有聚餐、有蛋糕，還要送上禮物或紅包！而硬漢形象的老爸為家默默打拼，開口跟兒女要禮物，臉面怎麼也拉不下。友泰旅遊日前透過粉絲團做了一個「父親節最想要的禮物」大調查，發現大部分的父親最想要的禮物就是「跟家人一起去旅行」。

回想小時候，都是爸爸帶著全家出去玩，現在兒女成人，生活各自精彩，爸爸其實是最懷念與兒女一同出遊的那位，有鑒於此，友泰旅遊特別舉辦「帶爸爸去旅行~我愛88線上旅展」活動，並精心挑選了88節前後出遊的團體，天數從4天到13天都有，價格也從1萬多元起即可輕鬆入手！

地點更是老少咸宜，韓國的「漫遊釜山4／5天」、越南的「北越好時光5天」、現在最夯的「峴港5天」、喜歡世界文化遺產的可以選擇「微笑吳哥窟5天」，喜歡中國的，可以選擇「絕美桂林5天」、「四川稻城亞丁8天」或者「北疆12天」的行程，嚮往歐洲的朋友可以選擇橫跨歐亞兩洲的「土耳其醉戀蕃紅花10天」，或者中西歐的「義大利10天」、東歐的「奧捷匈三國名城10天」、南歐的「熱情西葡10天」…！

行程雖落在暑假旺季，但不加價，就是希望給父母與子女間一個親密又輕鬆的假期。相愛要即時，相聚相守要即時，旅遊也要即時，趁著父母健康，青山美景仍在，快帶著老爸老媽出國走走吧！

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