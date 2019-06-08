美國總統川普再次語出驚人！針對美國國家航空暨太空總署（NASA）近期推出的「返月計畫」，川普7日推文表示，NASA應該忘了重返月球，專注在像前往火星這樣更大的任務，「而月球是火星的一部分」，引起媒體與網民熱議。

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月7日

綜合外電報導，川普推文寫：「為了我們花的所有錢（有價值），NASA不該再說要前進月球，我們50年前就做到了。他們應專注在我們目前進行的更大任務，包括火星（月球是其中一部分）、國防與科學！」

外媒指出，川普此言已顯示不再對月球有極大興趣。先前美國副總統彭斯（Mike Pence）3月底曾表示，NASA必須「用任何必要方式」，在2024年前完成讓美國太空人重返月球的計畫；且川普於NASA上月宣布將於2024年將美國太空人再次送上月球後，在推特上大力支持，並答應編列16億美元預算。

不過也有報導認為，川普只是敦促NASA花更多心力在前往火星上，月球只是墊腳石。如NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）同日推文表示，川普只是在重申NASA的太空計畫，並表示「就像總統說的，NASA準備利用月球，送人上火星」。

不過比起探索火星，川普「月球是火星的一部分」說法更引起政壇與網民的熱烈討論，如民主黨順便在他的推文下留言「月球不是火星的一部分」。而川普此類異於常識的言論也並非首次，如他曾經表示隱形戰鬥機F-35是「看不見的」，同樣在網路上引起話題。

(中時電子報)