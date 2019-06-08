民進黨今舉行總統初選政見發表會，被問到兩岸問題時；蔡英文總統表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，未來前途是2300萬人決定，修不修國籍法都不會改變這個事實；前閣揆賴清德表示，兩岸底線要講清楚，否則目前現狀不斷改變，特別改變現狀的都是中國。

提問人賴中強問到針對台灣的低薪問題，可否說明具體政策目標及攸關兩岸及台灣主權問題。

蔡英文初，基本工資連續三年調漲，三年已經調漲百分之十五，超過馬政府時代八年的水準，會持續的看經濟發展狀況，以及年輕人實際生活所需的需要的薪資結構，來調整我們的基本工資。

她說，這幾年的統計數字，也看到實質薪資是在持續成長，雖然

成長的速度我們希望可以更快，但薪資是在成長的。

那麼同樣的，增加基本工資跟減稅，是在現階段現有政策手段可以達到的事情。但是更重要的是要創造優質的工作機會給年輕人，讓薪資水準可以提升。在5＋2產業計劃下，現在越來越多優質的高薪的工作機會年輕人越來越有機會，也會持續把工資往上調。

她說，對勞工來說，自動化跟人工智慧，是衝擊也是機會，政府產業政策會幫大家掌握機會、降低衝擊。

至於外籍勞工，她說，在不影響國人就業機會跟薪資水準的情況下，產業政策會持續轉型，作相應政策的持續調整，雖然持續引進外勞，失業率仍然是相對低的水準。

主權上，她說，民進黨在主權立場上應該都沒有太大差異，三年來最重要的工作就是確保台灣主權自主獨立，強化國防，增加國防戰力、自理能力，增加全世界對台灣的支持。「對一國兩制我們清楚拒絕，我們的主權立場說得很清楚，保護我們國家的主權是我們每一天的事情」。

賴清德說，基本工資的調整，對改善底層勞工生活當然有幫助，但在台灣比較正確的做法是是景氣循環，景氣好的時候，中小企業承受得住可以調高基本工資甚至條多一點，景氣不好時，大概有140萬家中小企業、880萬勞工，可能就條少一點或暫時不調，這樣勞資雙方因應局勢變化會更協調。

他說，外勞而言大概是做3K、跟台灣本勞做互補性的工作，如果要自動化，硬性的減少能夠促成公司自動化，就要看是什麼公司，如果要用自動化減少外勞，相信隨者時代進步、產業革新，外勞會自然越來越少，應該要大力往智慧製造來推動，自然而然外勞就會減少下來。

他說，解決低薪問題是一個複合性的原因，可能包括台商之前到中國大陸投資、三角貿易，製造業是在中國，在經濟學上的生產要素價格均等化也拉低台灣成本跟薪資。另外在全球化競爭之下，台灣也沒有辦法去處理這個問題，要站在供需方面，供的部分要提高勞工價值，從教育方式去減少學用落差、新經濟的教育、人工智慧物聯網的知識，讓勞工的價值可以提升，另外是需，產業一定要升級，讓是google等國際級資通訊公司來到台灣投資，這就代表台灣的機會。

主權上，賴清德說，他即便在中國大陸，也都說台灣是主權獨立國家，「我認為兩岸底線要講清楚」，否則目前現狀不斷改變，特別改變現狀的都是中國，另外就是台灣一定要站在民主價值體系裡面，共同抵抗共產勢力擴張，同時推動中國的民主化，這樣不僅台灣可以安全、主權得以維護、民主制度可以維護、對和平也有幫助。

(中時 )