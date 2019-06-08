韓國瑜「決戰2020，贏回台灣」花蓮造勢，花蓮縣長徐榛蔚確定4點將現身會場挺韓，國民黨立委沈智慧、安定力量聯盟主委孫繼正呼籲挺韓者黨內初選民調「守住電話、守護韓國瑜！」6月15日雲林場、22日台中場不見不散，一起站出來挺韓。

韓國瑜造勢大會於下午2時45分於花蓮市六期重畫區開始，現場主持人有台北市議員戴錫欽、王欣儀及花蓮縣吉安鄉長游淑貞，首位發言立委沈智慧說，上周凱道場受到打壓，有十多個集合點被取消，甚至還有人站崗，痛心「這個國家生病了！」

安定力量聯盟主委孫繼正說，對的事情就要堅持做下去，大雨澆不熄我們的熱情，上周凱道大雨沒有人離開，痛批政府堅持推行同性婚姻、踐踏公投民意，讓人民發出怒吼，但罷免黃國昌失敗，讓我們學會一件事，罷免真的很辛苦，呼籲珍惜手上一票，投錯了就沒機會了。

孫繼正說，安定力量是甚麼，我們本來只是照顧家裡的小老百性，但是看到政府國中就在教肛交，高中教多P同志教育，大學教性愛社團，「國不像國，家不像家。」安定力量站出來就是希望贏回家庭、翻轉教育，把胡作非為的立委和總統趕下台。

下一代幸福聯盟籲守護家庭是全台大多數人的共識，痛斥抹黑者攻擊韓市長的家庭，來自韓國瑜故鄉的前中和市長邱垂益接著表示，呼籲韓粉7月5日到15日國民黨總統初選民調，一定要在家守住電話，唯一挺韓，把韓國瑜送進總統府。

(中時 )