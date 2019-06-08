國民黨2020總統初選競爭激烈，將在10日正式公布參選名單；同時，黨中央也已寄送出11日的參選同志座談會開會通知，以及一份「初選公約」，要求參選人簽署承諾絕不惡意攻擊其他參選人，並將約束支持者不得有挑釁行為，且最終若未獲得提名，絕不違紀參選，並願全力、號召支持者支持黨提名的候選人，贏得選舉。

國民黨中央提名五人小組近日完成拜會各有意參選人後，包含前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中、前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等5人，目前都已完成500萬選務作業費繳費作業；前立法院長王金平則宣布不參與黨內初選。

同時，黨中央也已擬出一份「國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」，其中共有七條，包含要求參選人不以言論或其他行為損害黨的聲譽、破壞黨的團結；參選人或團隊絕不惡意攻擊其他參選同志，並將約束支持者不得有挑釁作為。

該公約也規範，應維護優良選舉風氣，遵守總統副總統選舉罷免法相關規定參與黨內初選，不請客、不送禮、不以期約賄選等方式爭取提名或競選；不以聚眾示威、抗議、暴力或其他非理性方式，影響提名作業。

該公約還提到，參選人絕不從事宣傳、引導選民妨礙民調真實性回答及任何試圖影響民調公正性的行為，且執行民意調查期間，不同時進行電話拜票、電話民調，並絕不將民調執行現場觀察結果外傳。

另外，公約也要求參選人尊重黨內初選及提名機制，如未獲提名，絕不違紀參選，並願全力及號召支持者支持黨提名的同志，贏得選舉；以上約定如有違反，願受黨紀處分，絕無異議。

黨務人士指出，由於11日的座談會不一定每位參選人都能到場，因此在週四（6日）大家都完成繳費後，已將參選同志座談會開會通知及初選公約一同寄送，請各參選人簽名後於座談會中繳交。該人士也說，過去包含立委、縣市長初選，也都有簽署相關公約，此次內容也與過去大致相同。

(中時 )