一名單身男網友因為期待一段新戀情，日前就到一家「約會公司」試著尋找新愛，接待他的是一位長髮、聲音甜美的正妹「眼睛會笑！根本是天菜」，根本是自己的理想型，讓他萌生想要line的念頭，但最後還是想不到用什麼方法，情急之下便想偷拍一張照片做個紀念，不料手機的快門聲讓他出糗，沒想到女顧問發現被偷不但沒生氣，還甜喊10個字讓po融化。

原po表示，自己當下完全沒臉面對她，甚至想要落跑，沒想到正妹顧問甜甜地說了一句「你有幫我拍得美一點嗎？」讓他當場傻住。後來很小聲地說「妳這麼漂亮，能拍得醜嗎？」，對方聽後笑著翻了一個白眼，「可惡啊......戀愛惹！」。

此文在臉書「戀愛公社」引發不小討論，有網友說原po應該大方一點「難怪單身」、「求續集」、「都這樣了你還不衝」、「真的不錯美」。不過也有人懷疑這是徵友公司的手法「不找這種員工你們會來嗎」、「老實說我也被騙過一次，飲料一杯加上聊天一個小時500......」。

(中時電子報)