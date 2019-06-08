草地貪夜蛾是聯合國糧農組織全球預警的跨國界遷飛性農業重大害蟲，今年1月由東南亞入侵雲南後，已在大陸18個省份的884個縣（市、區）現蹤，災害發生面積342萬畝。

專家預測，隨著夏季季風增強，6到8月將有大量成蟲北遷至黃淮海及其以北地區，對玉米生產造成威脅，更嚴重危及今年糧食作物收成。

大陸國務院5日開會討論防治措施，農業農村部、財政部將提供5億元人民幣（約23億元新台幣）救災資金；農業農村部6日6日發出緊急通知，要求增設觀測網點，全面做好蟲情調查監測。

為防治草地貪夜蛾，大陸的中國農科院植物保護研究所採用「以蟲治蟲」方式，加強草地貪夜蛾的天敵蠋蝽、益蝽等昆蟲的能力與繁殖力，並進行防控的田間和室內試驗，找出最適合的天敵，並評估其防治潛能。

實驗證明，蠋蝽和益蝽均可主動搜尋草地貪夜蛾，9分鐘內即能發現並鎖定，在距離1公分時迅速發起攻擊，口針刺入草地貪夜蛾體內，吮吸體液，並分泌麻醉劑導致獵物麻痺，草地貪夜蛾最後會因體液營養喪失、體內組織器官損壞而死亡。

(旺報 )