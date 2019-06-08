效力日本職棒火腿隊的王柏融在交流賽中對戰阪神虎，前一場先發繳出4支3猛打賞，昨(7)日因沒有指定打擊而輪休，今天扛起第三棒、鎮守左外野，王柏融首次踏進甲子園球場，繳出4打數1安打並有1分打點，在敲出安打後退場休息。同時隊友渡邊諒敲出滿貫炮，火腿於第7局狂攻7分，目前以9比0領先中。

火腿在第4局時靠大田泰示、近藤健介及清宮幸太郎接連安打先馳得點，渡邉諒獲四壞球保送形成滿壘後，清水優心補上一支安打帶有1分打點，以2比0獲得領先。

王柏融本場比賽前3打席交白卷，不過第4打席敲出安打，火腿在第7局攻勢再起，清水優心敲安後，中田翔代打敲出二壘安打，可惜清水優心在本壘前遭刺殺，不過接下來西川遙輝、大田泰示、王柏融串聯安打攻下2分，近藤健介及清宮幸太郎獲保送擠回1分，火腿再有滿壘大好機會。

這時阪神虎更換投手馬場皐輔，一上場就被渡邉諒轟一發滿貫炮，火腿在此局打了整整10人次、攻下7分大局，其中清水優心還上演單局雙安好表現，不過此局王柏融敲出日職第50安後就先退場休息，因此本場比賽4打數1安打，打擊率2成99。目前7局結束，火腿以9比0領先。

(中時電子報)