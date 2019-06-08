雄市長韓國瑜繼６月１日在凱達格蘭大道前的「庶民總統 贏回台灣」的造勢大會，湧入40萬人到場力挺後，今日(8)移師花蓮，活動還沒開場，東大門市場已湧入數萬韓粉，大家都帶著力挺韓到底的決心。

花連現場人潮擠滿，圖為台中立委沈智慧親到花蓮挺韓。（呂承哲攝）

人潮已擠滿街道。（呂承哲攝）

國瑜夜市一景。（呂承哲攝）

大家表達挺韓到底的決心。（呂承哲攝）

活動還沒開始，幾乎空無一位。（呂承哲攝）

韓國瑜Ｑ版像。（呂承哲攝）

新竹挺韓後援會。（呂承哲攝）

國旗飄揚。（呂承哲攝）

韓粉頭帶國旗。（季志翔攝）

挺韓大會一隅。（季志翔攝）

熱情挺韓民眾。（季志翔攝）

(中時電子報)