圖輯》花蓮挺韓大會 場邊超有fu 15:372019/06/08 中時電子報 陳弘美 、 呂承哲 、中時、 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雄市長韓國瑜繼６月１日在凱達格蘭大道前的「庶民總統 贏回台灣」的造勢大會，湧入40萬人到場力挺後，今日(8)移師花蓮，活動還沒開場，東大門市場已湧入數萬韓粉，大家都帶著力挺韓到底的決心。 花連現場人潮擠滿，圖為台中立委沈智慧親到花蓮挺韓。（呂承哲攝） 人潮已擠滿街道。（呂承哲攝） 國瑜夜市一景。（呂承哲攝） 大家表達挺韓到底的決心。（呂承哲攝） 活動還沒開始，幾乎空無一位。（呂承哲攝） 韓國瑜Ｑ版像。（呂承哲攝） 新竹挺韓後援會。（呂承哲攝） 國旗飄揚。（呂承哲攝） 韓粉頭帶國旗。（季志翔攝） 挺韓大會一隅。（季志翔攝） 熱情挺韓民眾。（季志翔攝） (中時電子報) #挺韓大會 #花蓮 #韓國瑜 #造勢大會 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜造勢讓反韓力量集結？李正皓19字示警 07:382019/06/04 政治 聽到村里長談話 他斷言「韓流將再起」 08:512019/06/04 政治 不捨老阿嬤為韓國瑜痛哭 李佳芬抱病探望吐一句話 00:022019/06/05 生活 憂初選被做掉？ 韓國瑜重申：寧乾淨輸、不骯髒贏 11:282019/06/06 政治 獨家》不爽這位綠議員 熊海靈喊：花蓮一定要爆棚！ 19:232019/06/06 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 14:072019/06/07 政治 王金平的下計 李正皓分析：脫黨參選 15:342019/06/07 政治 訂不到床位就在會場等 韓粉奔後山徹夜未眠 10:052019/06/08 政治 「韓國瑜分身」現身會場 韓粉搶合照 10:302019/06/08 政治 從美國飛來專程挺韓 華僑：盼台灣發大財 14:022019/06/08 政治 政治熱門新聞 退出初選後 名嘴驚爆：王金平最大盤算竟是這職位？ - 政治 直播》大國旗亮相 花蓮造勢現場3萬人沸騰 - 政治 小英哭哭！韓一招就讓國內旅遊夯翻 - 政治 批韓請假太多 網2句轟爆黃捷 陳菊躺槍 - 政治 這4位怎不辦造勢？網友答案超心酸 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。