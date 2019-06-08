新市白蓮霧達人鄭明堂全家出動，9個孫子都出來見習銷售農產品。（劉秀芬攝）

公所為了凝聚里民向心力，今年白蓮霧節請新市國中規畫里民趣味競賽。（劉秀芬翻攝）

台南市新市「競賽市集FUN一夏」白蓮霧節8日上午於在新市區三里聯合活動中心登場，除了有精采的舞蹈表演，還有二手市集、農產市集、趣味競賽，並提供免費白蓮霧茶讓民眾品嘗，各攤位前都擠滿人潮，活動熱鬧萬分，吸引上千民眾前來同樂。

台南市長黃偉哲、農業局長李朝塘與在地民代、里長及農會代表等人都出席參與，黃偉哲也一攤攤參觀在地農友展出農特產，並一一品嘗試吃，還在二手市集挑選不少好物，帶走滿滿戰利品。

黃偉哲說，很開心見到新市白蓮霧節愈辦愈好，市府也會在有限的預算之下支持各地農特產品的行銷活動，讓台南農產品銷售更好，也讓各地朋友認識台南的優質農特產品。

新市里長兼產銷班長的鄭明堂也運來數百斤白蓮霧、還有白蓮霧乾、白蓮霧茶給民眾品嘗；鄭明堂全家大小都出動，9個孫子也出來實習，有模有樣的招呼客人試吃、試喝，十分可愛。

新市區公所為了凝聚里民向心力，請新市國中規畫里民趣味競賽，還有豐富的獎品。新市國中除支援器材設備，田徑隊教練老師胡翊吟帶了14位田徑隊隊員協助裁判工作，參加活動的師生表示，這是非常難得的社區服務學習機會，而且很多學生是第一次吃到白蓮霧與喝到白蓮霧茶，是非常新鮮的體驗。

現場參加的民眾表示，今年場地在新的活動中心，不但可以吹冷氣，市集、趣味競賽地點也比較集中，活動比往年豐富、有趣。公所今年也提供豐富的摸彩獎品，有43吋電視機1台、40吋電視機1台、腳踏車5台，讓參加民眾吃喝採購之餘，還有機會把大獎帶回家。

(中時 )