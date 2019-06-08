酒後醋勁大發，差點殺紅眼。彰化縣尤姓男子因不滿陳姓友人經常傳曖昧簡訊給女友，前年11月11日深夜酒後，竟隨手拿起桌上酒瓶茶壺等物品猛砸陳男頭，還連踹好幾腳，遭彰檢依殺人未遂罪提起公訴；彰化地院法官審理時卻認為尤男並無殺人犯意，且雙方已達成和解，諭知不受理檢方公訴，讓尤男躲過司法審判。

根據判決書，在埔鹽鄉經營通訊行的陳男，有時會傳曖昧簡訊給尤男的洪姓女友，因陳男表示要介紹兩件案子給她，她開車載尤男和其員工前往找陳男，並在店裡喝酒唱歌。

不料酒過三巡，尤男想到女友手機裡的曖昧簡訊，越想越不是滋味，一時醋勁大發、妒火中燒，竟突然抓狂似的，拿起桌上威士忌酒瓶、啤酒鋁罐，陶瓷茶壺和鐵製茶葉罐等就猛晚陳男頭上砸，還補上好幾腳，見陳男被他踹倒、倒地，還不停手；洪女見狀趕忙將尤男拉出門外，其員工則趕忙將門鎖上，阻止衝突繼續發生，陳男也趕緊拉下電動鐵捲門。

滿頭是血的陳男送醫檢查發現頭部有外傷、頭皮裂傷及腦震盪等，憤而提告；彰化地檢署檢察官偵辦後認為尤男手段兇殘、將他依殺人未遂罪起訴。但尤男透過辯護律師向法官求情，指當時是因為吃醋導致心中不滿才會出手傷人，但否認有殺人意圖。

審理法官審酌，陳男頭部受有需縫合外傷、腦震盪，傷勢不輕，但尤男是以丟擲物品造成其傷勢，並未持物品直接敲打，叫囂也僅是出口教訓，無法因此認定有殺人主觀犯意；尤男所為僅構成傷害罪，雙方去年10月已當庭和解，陳男也在尤男履行和解條件後，於今年5月撤告，因此逕行諭知公訴不受理。

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(中時 )