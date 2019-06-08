端午節連假，台中市北屯區庄美與榮德街口，卻發生男子在車上服安眠藥、燒炭輕生事件，警方到場發現，28歲楊男坐在車旁地上，精神恍惚，其紅色自小客車車內不斷飄出濃煙，立刻將楊男送醫，取出車內木炭並撲滅，將楊男從鬼門關前救回，挽回寶貴性命。

大家歡度佳節，楊姓男子卻讓家人擔憂，警方指出，有民眾報警，路旁有名男子疑似想不開，獨自1人在紅色小客車內許久，車內疑似飄出濃煙，警方到場處理，男子已經在車外口中念念有詞，立刻將他送往醫院觀察治療。

事後楊姓男子被救起僅稍微嗆傷，但情緒不穩，不肯透露輕生念頭，楊男家人接獲通知到醫院探望，他的母親向員警說明，兒子因為工作不穩定、經濟壓力大，最近萌生輕生念頭，才會一時想不開，服安眠藥在車上燒炭自殺。

經警方初步了解，該名楊姓男駕駛因經濟上的壓力，所幸警方及時趕到現場，阻止憾事發生，但警方仍須進一步釐清自殺原因。警方也呼籲民眾，在遇到人生低潮或瓶頸時不要灰心，可透過社會協助予以撥打衛生福利部免付費安心專線0800–788–995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助。

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自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

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(中時 )