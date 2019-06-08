本季多倫多暴龍隊大發神威，一路挺進總冠軍戰，麥當勞行銷總管庫倫(Chuck Coolen)卻五味雜陳。庫倫負責加拿大東部的市場行銷，他與暴龍簽約的18天之後，暴龍就把主將迪羅薩(Demar DeRozae)交易到馬刺，換來里歐納德(Kawhi Leonard)，令庫倫相當錯愕。

庫倫沒看NBA，「里歐納德是誰啊？他很強嗎？」急忙上谷歌搜尋，發現一長串里歐納德的受傷新聞。庫倫傻眼了，他放棄與冰球楓葉隊的合約而選擇職籃的暴龍，要是暴龍打不好就麻煩了。然而庫倫身邊的人告訴他，「不用擔心，里歐納德可以將暴龍提升到全新境界。」

麥當勞的合約內容包括只要暴龍隊單場投進12顆三分球，就免費招待球迷炸薯條。「我們不懂比賽，只從手機看數據。」暴龍上季場均投進11.8顆三分球，所以庫倫將標準定為12顆。暴龍本季略上升至12.4顆三分球，重點是里歐納德英勇非常，季後賽一路奏凱，催起球迷熱情，麥當勞為此送出了200萬份中包薯條，大約580萬美元，而他們預估的成本僅有70萬份。

台灣去年有所謂「大麥克之亂」(慶祝戴資穎亞運奪金)，安大略省今年則出現「炸薯條之亂」，加盟商除了擔心來不及補貨，還得在廚房安排專門炸薯條的人手。庫倫一方面慶幸暴龍取得成功，只是他沒料到會有里歐納德這號人物，害他可能賠太多被上頭修理。

奧勒岡州的麥當勞本季也跟拓荒者簽約，每得100分就送6塊雞，拓荒者整個球季只有8場沒破百(場均114.7分)，不過這還在當地加盟商的規畫之內，暴龍的成功則是出乎預料。不過麥當勞採用手機App兌換薯條的方式，藉此把大量客戶納入App系統，加盟商相信免費薯條的成本「日後絕對可以賺回來。」

(中時電子報)