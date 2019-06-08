騰訊視頻男團養成真人秀《創造營2019》，目前在台灣WeTV播出，今天（8日）晚7點播出最終決賽。

該節目由女星迪麗熱巴擔任發起人，郭富城、蘇有朋、黃立行、胡彥斌當任學員的班主任；其中，郭富城堪稱節目裡的表情包擔當，實力賣萌，反差極大，網友每看必笑到肚子痛看。

除了賣萌，郭富城也在節目中大秀舞技，唱跳2001年風靡亞洲的〈浪漫櫻花〉，以及成名曲〈對你愛不完〉，High翻全場，猶如個人演唱會，學員們直呼：「天王就是天王，舞力依舊」。而他與蘇有朋在節目剛開播時，就因為自己年輕時的高顏值再次曝光，讓網友驚嘆「凍齡」，高居熱搜榜。

黃立行的表現也是該節目的一大看點。他表示，當班主任不是一種挑戰，而是一種分享；自認自己的評判標準是嚴格的，「節目裡的導師沒有一位是出來玩的。」並提醒學員時代日新月異，可透過網路尋找相關影片學習各種技能，產生更多的靈感，比自己年代只能透過音樂頻道學習，進步幅度能更快。

(旺報 )