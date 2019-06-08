民進黨今舉行總統初選政見發表會，結論時，蔡英文總統當場向前閣揆賴清德喊話，她說，「2020不能說，只有我才能贏，而是我們要一起贏，1＋1絕對大於二」。「我要跟清德兄說，這一局我們兩個的態度最重要。我願意表達，一起合作」；「為了台灣，我們團結面對，放下個人，贏得勝選」。

蔡英文說，在結語，她想跟各位報告，在下一個世代，也就是在下一任總統的任內，世界局勢將會急劇變化，下一任總統的挑戰將會更艱鉅且更大。

她說，國際局勢快速變化，加上中國的威脅跟滲透，台灣的國家安全正面臨複雜的挑戰，台灣在這個時刻需要一個有國家安全經驗的總統來帶領國家。

她指出，跨國的供應鏈也正在改變當中，台灣的角色會越來越重要，機會是隨時都會來的，但也稍縱即逝，領導人要掌握機會、累積籌碼，機會來的時候，要重啟對美FTA的談判、TPP的談判、還有跟其他國家的雙邊貿易談判，這個時候需要一個有國際視野、能精準掌握國際局勢、且熟悉國際談判的領導人。「蔡英文就是這個階段跟下個階段台灣最需要的領導人」。

她說，「我有足夠的力量，我有抗壓的能力，我可以堅定守住國家的立場，我也可以贏得國際的信賴」。也因此三年來，台灣在國際間再也不會成為一些在野黨說的麻煩製造者或問題來源，在今天的國際社會裡，大家都認為台灣是一個區域和平的貢獻者，

是一個良善的力量，是一個可以信賴的夥伴。她指出，今天看起來新南向政策其實是非常前瞻的作為。「我們不挑釁，我們堅持我們的主權，絕不含糊、不讓國際社會有誤解」。

他說，選民確實給民進黨一個警訊、教訓，但是，選民要檢視的是，「我們的腳步跟順序，還有我們的施政跟人民期待之間的差距」。「我們的政策方向，我們的價值沒有錯，我們一定要檢視、一定要反省，但不表示我們要放棄我們的價值」。

她表示，國家的方向沒有錯，身為執政團隊的一份子，任何人都沒有理由選擇放棄，或是否定過去三年的執政的堅持與努力。為了改革，已付出了代價，但是執政經過三年，成績漸漸展現出來，支持者對勝選越來越有信心。

他表示，「我站在這裡不是捍衛個人權位，要捍衛的是執政黨的堅持；我要跟清德兄說，他一年四個月的行政院長的執政，也是我要捍衛的」。今天要誠懇地跟清德兄表達，「我們的敵人跟對手不在講台上，更不是黨內初選裡面不同力場的支持者，要團結每一個人，在現場，電視上，網路上每一個關心台灣的人，我們要團結一致，守護民主，捍衛改革，守護台灣」。

(中時 )