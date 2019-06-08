09▲11-11號道路8日舉行通車典禮，市長盧秀燕（中）、立委江啟臣（右四）等進行剪綵。（陳淑娥攝）

11-11號道路8日舉行完工典禮，在地化命名為「富翁街」，路名好記又吉利。（陳淑娥攝）

台中豐原區都市計畫11-11號道路8日完工通車，核定總經費3億6645萬元，拓寬連通豐勢路2段484巷與富陽路235巷，開闢道路全長約680公尺，並改善側溝排水功能等，居民開心表示，歷經5年終於等到「富翁街」。

包括市長盧秀燕、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、王朝坤、內政部營建署道路工程組長張之明、建設局長陳大田、新聞局長吳皇昇、地政局副局長朱上岸、南田里長劉南村、翁子里長連佳振等人都到場見證。

盧秀燕表示，這條道路歷經5年，從2014年起胡志強前市長向內政部營建署爭取經費，也感謝立委江啟臣當時協助向中央爭取預算，後續並幫忙協調台水、台電、水利會等單位，市議員張瀞分、陳本添當地里長們也齊心協力爭取。

立委江啟臣表示，過往無直接道路可通往豐勢路，周遭居民必須遶道通行，交通非常不便，新闢道路啟用後不但多了通路，未來國4豐潭段若完工，也將發揮車流疏導功能。

南田里長劉南村說，以前富陽路235巷非常狹隘且彎彎曲曲，拓寬後，2個里近600戶居民出入將更方便；翁子里長連佳振說，經鄰里長等地方人士及議員討論後，將這條路命名為「富翁街」。

建設局表示，11-11 號道路工程原為內政部營建署辦理，因涉及現有道路既有公共設施須遷移重新整合埋設，原有兩側建物高程銜接，協調溝通事項甚為困難。過程中，因需中華電信、自來水、台電及瓦斯等管線單位協助共同遷移及改管，水利單位為維持農民用水需求，工程進度無法大幅進展。

本案工程總工程經費約3億6645萬元，其中工程費2429萬元，用地費3億4216萬元。中央補助4成、地方自籌6成。

完工後拓寬連通豐勢路2段484巷與富陽路235巷，開闢道路全長約680公尺、路寬12公尺，並改善側溝排水功能；將配合國道4號延伸豐勢交流道將與東勢支線共構，可做為紓解國道4號豐原交流道往市區的聯絡道路，紓解交通，對豐原區域經濟發展將有極大效益。

(中時 )