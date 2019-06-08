2010年，立委提案提案制定酒害防制條例，衛生署國民健康局同年亦表示要進一步研擬該法，9年過去卻未有進度。眼看政府未有具體作為，近期有民眾在公共政策網路參與平台發表提議，盼藉《酒害防制法》降低酒精對社會的危害，目前已獲百人附議。

國健署2017年曾針對2萬多人進行「國民健康訪問調查」，發現18歲以上的族群中，約有843萬喝酒人口，推估其中100萬人有暴飲情形，意即過去一個月，一次喝酒量超過60克純酒精。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，國際癌症研究機構（IARC）已將酒精列為一級致癌物，在人體上具致癌證據。

另一方面，根據2018年世界衛生組織（WHO）調查報告，全球每年超過300萬人因喝酒而死亡，比率最高是事故傷害（28.7％）。其次依序為消化性疾病（21.3％）、心血管疾病（19％）、傳染性疾病（12.9％）及癌症（12.6％），約占全球死亡人數的5.3％，等同每20人就有1人因酒而死。

衛生署國民健康局局長邱淑媞曾在2010年表示，台灣對世界衛生組織提出的「全球酒害防制策略」表達支持，也將依據該策略研擬草案。網友Edgechuang表示，9年過去，人民只看見政府訂定消極的處罰條款，未有其他具體作為，建議政府透過《酒害防制法》，規範警示圖文的標示、酒類廣告的內容，並徵收健康捐。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，衛生署國健局所提《酒害防制法》事隔多年，時空背景已難以追究，但國健署對於酒品的健康危害相當重視，逢年過節都會加強宣導。雖仍未有立法的具體討論，但該署正在蒐集國際上的資料、實證，將進一步討論防治策略，屆時也會對媒體公開。

國健署提醒民眾，飲酒過量除了容易發生意外事故、誤判風險情況、失去自制力，也會提高健康風險。因此，不喝酒才是最佳的養身方法。如有酒癮困擾，可洽各醫院的身心科、精神科，進行治療。

(中時 )