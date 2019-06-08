若遇到私密處發炎問題，一般除了口服藥外，醫師也會開立外用塞劑。婦產科醫師日前在臉書表示，最近收到女病患私訊，說不小心將「陰道塞劑」吞下肚，慌張問會不會怎樣，他幫忙詢問過藥師後表示，對身體大礙，只是「嘴巴會有很多泡泡」。文章一出，讓網友笑翻，「那真的非常大顆」。

台北長庚產科主任蕭勝文在臉書粉專分享，一名女網友驚慌的私訊他說，「把陰道塞劑當成藥吞下去了，會怎麼樣嗎？」，第一次遇到這狀況，他也傻眼表示「真假，你是騙我的吧？」，對方說因和抗生素藥一起拿在手上，不小心就一起吞了，急問「應該不會怎麼樣吧，我只吃了一顆」。

他連忙詢問藥師，表示塞劑的劑量比口服藥還低，應該還好，只是在嘴巴中會生成很多泡泡類似發泡錠而已，不用擔心，而藥師也傻眼說，「這麼大一顆也吞得下去」，蕭勝文表示，很多孕婦來門診產檢，合併感染時，通常會開立塞劑，提醒孕婦們，千萬不要直接吞下。

貼文一出，不少女網友紛留言，「哇塞！太猛了」、「那真的非常大顆」、「那顆有夠大顆的咧！不會卡喉嚨嗎」，也有網友笑翻表示，「那句你是騙我的吧，整個戳中我笑點」、「嘴巴會有很多泡泡(筆記)」、「之前也有在其他社團看過有人問一樣問題，應該很多人誤食過」、「包裝建議印上勿食用XD」。

(中時電子報)