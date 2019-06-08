一名就讀於電腦相關科系的男大生，曾經歷半年的休學，復學後難以適應，也對畢業感到擔心，出現失眠、焦慮的困擾。醫師表示，畢業是邁入下一個生涯的階段，有些學生感到開心，有些也會茫然，親友若能平靜對待，給予支持和資源，即可幫助畢業生熬過過渡期。

收治這名案例的書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，門診中接觸不少學生族群，正受畢業的問題所擾，包括煩惱搬家問題的北漂外地生、煩惱該不該升學，或糾結於是否「技術性」延畢的大學生。

施佳佐表示，畢業季常見的憂鬱、焦慮症狀，多在大三下開始出現、大四時明顯加劇，好發於對自己掌握度不高、對未來茫然、具情緒適應障礙、支持系統不完整者。因畢業意味著步入下一階段，學生族群常煩惱能不能順利畢業、人際關係是否生變、找不找得到工作等。

該名男大生眼睛不好，擔心畢業後的自己無法長時間用電腦，難以勝任本科系的工作，因而尋求精神科醫師的幫助。施佳佐提醒畢業生，找工作並非一次就能成功，有些人一拖就是幾個月，建議多方嘗試，可採「試水溫」的方式，一步一步來，或先找兼職工作，思考下一步的方向。

施佳佐建議民眾，若身邊有畢業生出現情緒上的困擾，不應直截了當地指出對方的缺失，以免傷害自尊心。對待方式上，不應有差別待遇，勿將對方與他人比較，最重要的是給予內在的支持，及實質上的資源，如工作機會、教育訓練的機會等，協助畢業生熬過過渡期。

(中時 )