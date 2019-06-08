民進黨總統初選電視政見會，針對總統蔡英文再三強調「1＋1＞2」的論述，前行政院長賴清德在結論回應說，「第一個『1』是誰做代表很重要。」

賴清德說，他是棒球愛好者，而一場球賽最大價值就是勝利，也就是說球團不會認為派出最強的總統帶領而視為背叛團體。如果我們拘泥於這樣的想法，球賽輸掉了，也犧牲所有球員努力。我肯定蔡英文總統從2008開始帶領民進黨，但2018人民做出了決定，我們一定要嚴肅面對人民選票的檢驗，我們要勇敢掌握接力賽的智慧，否則2020輸掉，總統所談的執政價值與成果都將毀之一旦。

賴清德說，過去擔任國大代表、立法委員、台南市長、行政院長，都堅守清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，未來擔任總統，也會是清廉、勤政、愛鄉土的總統。

賴清德表示，他出身貧困環境，在基層長大，接觸的是勞工、農民、漁民，未來會是深入基層的平民總統。因為本身的醫學訓練，必須要臨事果決與積極的行動力，還要有跨科部的合作精神，未來當總統一定會是有領導能力、解決問題有執行力的總統。

賴清德重申，勝利是最大價值，未來幾天大家要做出歷史性決定，請大家支持，「我比柯文哲市長更能守護台灣，比韓國瑜市長更能治理國家。」

(中時 )