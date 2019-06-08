一名男中醫師偷吃診所護理師，兩人在KTV包廂內情慾勃發、共赴雲雨，而且一發就中，隔年產下一子。私生子1歲半時，男醫向同為中醫師的原配提出離婚官司，女中醫此時才知老公出軌還產子，憤而提告，向2人求償2000萬元。

判決書指出，女中醫提告表示，2015年5、6月間某日，丈夫與吳姓女護理師在KTV包廂發生性關係，隔年4月產下一子。而丈夫在2017年11月提出離婚訴訟，她在訴訟期間才知道老公不但出軌，還有一名私生子。為此，女中醫精神上受到極大痛苦，向丈夫及吳女求償2000萬元精神慰撫金。

男中醫則表示，與妻子生下2名子女後，夫妻間經常爭吵，之後就分居了，2000 萬元精神慰撫金顯然過高。

高雄地方法院合議庭認為，2名被告行為破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，侵害原告權益情節重大，對原告精神有相當打擊，請求損害賠償自屬有據。不過原告請求金額過高，審酌雙方身分、地位、教育程度、經濟狀況後，判決男醫、女護理師應賠償80萬元。

(中時電子報)