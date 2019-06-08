華寶大西瓜形狀長橢圓，肉色鮮紅、肉質脆嫩。（巫靜婷攝）

評審團依據西瓜重量、外型、口感、甜度、顏色等項目評分。（巫靜婷攝）

竹南鎮農會推廣在地西瓜，舉辦限時免費吃活動，輔以產地直銷價促銷西瓜。（巫靜婷攝）

竹南西瓜限時免費吃，沙甜多汁的口感，祖孫皆說讚。（巫靜婷攝）

炎炎夏日吃西瓜最消暑，竹南西瓜沙甜口感大小朋友都喜歡。（巫靜婷攝）

6月為西瓜盛產季節，沙甜多汁的華寶大西瓜是竹南崎頂的特色農產之一，推廣竹南西瓜，鎮農會8日在崎頂保興宮前廣場舉辦西瓜節暨農夫市集與米食推廣活動，同時辦理西瓜評鑑，今年冠軍由產銷班瓜農林清林拿下，總幹事蔡信芬表示，受氣候影響這次西瓜重量普遍減少，但口感甜度維持不變。

端午連假第二天，竹南西瓜節湧現人潮，除米食饗宴、免費手作麻糬DIY等活動外，顆顆外型青綠、形狀長橢圓，肉色鮮紅、肉質脆嫩的華寶大西瓜成為焦點，鎮農會推廣在地農產祭出西瓜限時免費吃，輔以產地直銷價促銷西瓜，讓民眾用最優惠的價格滿載而歸。

蔡信芬指出，竹南西瓜種植面積約25公頃，由於崎頂地區屬丘陵地形，排水性佳的砂質土壤使西瓜在鋒面豪雨中倖免於難，但氣候時熱時冷，讓西瓜個頭與重量明顯下降，今年平均重量位於38至40台斤，每斤價格落在12到15元，整體產量不受影響，口感及甜度維持不變。

西瓜評鑑結果出爐，評審團依據重量、外型、口感、甜度、顏色等項目評分，75歲的瓜農林清林以重達33斤的大西瓜二度奪冠，種西瓜一甲子的他謙虛地說，種出冠軍瓜沒有什麼祕訣，用心管理就會有甜美成果，今年種得比較少，2分地產出約300顆西瓜，總重約1萬台斤，竹南西瓜特有的沙甜口感，深受在地民眾喜愛。

(中時 )